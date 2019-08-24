شاي: “لاعبونا جاهزون ولكن..”

أكد المستشار التقني لشبيبة القبائل، جون إيف شاي، جاهزية لاعبي الفريق لمواجهة المريخ السوداني، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح جون إيف شاي، للحساب الرسمي لشبيبة القبائل، على “فايس بوك”: “اللاعبون يتدربون في أجواء رائعة”.

وأضاف المدرب السابق لـ”الكناري”:الكل عازم، على تقديم أفضل ما لديه لتمثيل شبيبة القبائل بأحسن وجه”.

وبخصوص أرضية الميدان أوضح شاي: “أرضية الميدان كارثية، لكنها ستكون عائق بالنسبة لكلا الفريقين”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه المريخ السوداني، أمسية اليوم السبت، بملعب “أم درمان”، لحساب لقاء العودة من تصفيات رابطة أبطال إفريقيا.