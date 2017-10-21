شاي لـ”النهار أون لاين”: “شبيبة القبائل تختلف كثيرا عن التي أعرفها”

كشف المدرب الجديد القديم لشبيبة القبائل، الفرنسي جون إيف شاي، أن فريقه اختلف كثيرا عما كان يعرفه سابقا وينقصه الكثير من العمل

وقال شاي في تصريح لـ “النهار أون لاين” عقب نهائية مواجهة الكلاسيو في ملعب حمادي امام مولودية الجزائر: “الشبيبة لهذا الموسم تختلف كثيرا”

وأضاف:” سواء من طريقة اللعب او اللاعبين فإنها اختلفت كثيرا عن تلك التي كنت أدربها”

وتابع:”معظم اللاعبين حاليا شبان ويحتاجون لمزيد من العمل، للانسجام أكثر فيما بينهم وهذا ما سنعمل عليه مستقبلا”

كما طلب المدب الفرنسي من أنصار الكناري الوقوف إلى جانب الفريق والبقاء خلفه وعدم فقدان الأمل

أما فيما يخص لقاء العميد، فقد أكد شاي أن فريقه من منح فرصة الفوز للمولودية