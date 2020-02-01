شاي: “مواجهة الترجي فرصة ثمينة لفريقنا”

اعتبر مدرب شبيبة القبائل، جون إيف شاي، أن المباراة المقبلة لفريقه أمام الترجي، جد مهمة، حيث ستكون أفضل تحضير لهم لمرحلة العودة من البطولة الوطنية.

وصرح جون ايف شاي، خلال ندوته الصحفية: “نحن فريق منافس، ولن نستسلم أبدا، ومباراة الترجي تعتبر فرصة ثمينة لفريقنا، كآخر تحضير لمرحلة العودة من البطولة الوطنية”.

وأضاف: “الفريق تمكن من تحقيق هدفه في هذه المنافسة، بعد بلوغنا مرحلة المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا”.

ومن جهته أعتبر لاعب الشبيبة، رضا بن سايح، أن مواجهة الترجي، جد مهمة بالنسبة لفريقه، حيث تعتبر كآخر تحضير لمرحلة العودة من البطولة الوطنية”.

يذكر أن شبيبة القبائل،تواجه أمسية اليوم السبت، بتيزي وزو، نادي الترجي التونسي، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.