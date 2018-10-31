شبابيك أوتوماتيكية في البنوك لتسديد القروض وشراء تذاكر الطائرات

أول شباك تم إطلاقه أمس على مستوى بنك BNA

وزير المالية: «سيتم تعميم العملية على مستوى 48 ولاية تدريجيا»

قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، إنه سيتم فتح شباكين خاصين للصرف «الأوتوماتيكي» تابعين للبنك الوطني الجزائري قبل نهاية 2018 في العاصمة، خصوصا وأن هذا الجهاز يسمح بإجراءات الدفع الإلكتروني لفواتير الغاز والكهرباء وتعبئة الهاتف النقال.

وأوضح ممثل الحكومة بقطاع المالية، عبد الرحمن راوية، خلال تدشينه لأول شباك صرف «أوتوماتيكي» تابع للبنك الوطني الجزائري، بشارع ديدوش مراد في العاصمة، أن فتح شباك «أوتوماتيكي» يدخل ضمن برنامج مخطط عصرنة البنوك الجزائرية، التي أصبحت تبذل جهودا لتطوير خدماتها.

كما سيتم فتح شباك ثاني لصرف «أوتوماتيكي» تابع للبنك الوطني الجزائري قبل نهاية 2018 بالعاصمة، كخطوة أولى ليتم تعميم هذه العملية تدريجيا عبر كامل التراب الوطني، داعيا المواطنين للإقبال على هذه الثقافة.

وأضاف الوزير أن شباك بنك BNA، يسمح بإجراء كل العمليات المتاحة في الشبابيك التقليدية، كالسحب وإيداع الأموال، وكذا صرف الصكوك، وكذا إمكانية إجراء عملية تمثيل للقروض البنكية على غرار تلك الخاصة بالسيارات.

كما يسمح الشباك الأوتوماتيكي أيضا بخدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الغاز والكهرباء وتعبئة الهاتف النقال واقتناء تذاكر الطائرة والدفع لعدد من المؤسسات الأخرى، ويعمل الشباك 24/24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.

وحسب بيان لبنك الوطني الجزائري، فإن الفضاء يعمل بنظام تقنية الفيديو المباشر مع المكلفين بالزبائن على مستوى البنك، وذلك من الأحد إلى غاية الخميس، كما تحتوي الوكالة على فضاء رقمي يضمن العديد من الخدمات، كخدمة البنك عن بعد والدفع عبر الأنترنت، والقيام بعمليات محاكاة لمختلف طلبات التمويل وكذا عقود التأمين المرفقة.