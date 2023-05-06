 شبابيك بنك الجزائر مفتوحة طيلة الأسبوع لإستقبال المعنيين بأداء مناسك الحج 

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة أن شبابيك بنك الجزائر عبر كافة فروعه على مستوى الوطن مفتوحة لإستقبال المعنيين بأداء مناسك الحج بخصوص دفع تكلفة الحج.

وحسب بيان الديوان عبر حسابه الرسمي ان شبابيك بنك الجزائر مفتوحة لإستقبال المعنيين بأداء مناسك الحج بخصوص دفع تكلفة الحج طيلة أيام الأسبوع

وفاد البيان أن شبابيك بنك الجزائر مقفتوحة طيلة أيام الاسبوع بما في ذلك يومي السبت والجمعة .وذلك من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية الساعة 20:00 مساءً.