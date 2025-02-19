شبابيك للمؤسسات الناشئة عبر وكالات شركة التأمين “CNMA”

ستستفيد المؤسسات الناشئة من مكاتب مدمجة عبر الوكالات والصناديق الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، من أجل عرض خدماتها ومرافقة الفلاحين، تكون على شاكلة شبابيك.

في لقاء جمعه بـ”النهار أونلاين”، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي شريف بن حبيلس، عن التوقيع على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بهدف تقديم مساعدة للمؤسسات الناشئة عبر استحداث شبابيك على مستوى وكالات الصندوق تمكنهم من اكتساب الخبرة. وذلك من خلال مرافقة الفلاحين برفقة خبراء المؤسسة الفلاحية التي عمدت إلى رفع رأسمالها إلى عشرة مليار دينار. ووسعت من شبكة انتشارها عبر ربوع الوطن بإحصاء 71 صندوقا جهويا و560 مكتبا محليا ساهمت في خلق المئات من مناصب الشغل.

ويحاول الصندوق، حسب ما أفاد به المدير العام، ولوج الاستثمارات الكبرى في مجال التأمين. نظير الإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها، وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إذ تمكن العام الماضي من تقديم تعويضات لفائدة زبائنه بسبب الخسائر التي تكبدوها وصلت إلى 7 ملايير دينار، بما يعادل 700 مليار سنتيم.

هذا، وأكد بن حبيلس، على أهمية تنويع مجال التأمينات ليشمل التغيرات المناخية بأسعار ترضي كافة الأطراف. بغية مساعدة السلطات على التدخل وتقديم تعويضات عند تسجيل متضررين جراء الكوارث.

وتلقى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “CNMA” عروضاً عدة من مؤسسات إفريقية من أجل التوقيع على اتفاقيات لكسب الخبرات.

وفي مجال الرقمنة، وضعت المؤسسة تطبيقات عدة، من شأنها متابعة خسائر وأضرار زبائنها عن بعد. وتحرير تقارير عن بعد أيضا مقابل تعويضات في ظروف وجيزة.