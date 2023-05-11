شبابيك فروع بنك الجزائر مفتوحة أيام الجمعة والسبت لإستقبال الحجاج

أصدر بنك الجزائر بيانا هاما للحجاج الميامين المقبلين على دفع تكلفة الحج لهذا الموسم 1444هـ الموافق لسنة 2023 م.

وأوضح بنك الجزائر عبر حسابه الرسمي عل الفيسبوك أن شبابيك فروع بنك الجزائر عبر التراب الوطني مفتوحة لاستقبالهم بالجمعة والسبت. بالإضافة إلى باقي أيام الأسبوع وذلك من الساعة التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة الثامنة 20:00 مساء.

وأضافف البيان ان البنك وفر كل الإمكانيات لاستقبال الحجاج في أحسن الظروف وذلك إلى غاية انتهاء العملية يوم 15 ماي 2023 على الساعة الثامنة 20:00 مساء.