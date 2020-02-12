شباب أولاد جلال مهدد بالغياب عن الجولة القادمة بسبب مصاريف النقل!

يعيش فريق شباب اولاد جلال متصدر المجموعة الشرقية في القسم الثاني هواة وضعا كارثيا بسبب غياب الاعانات المالية ما اصبح يهدد الفريق في مواصلة مشواره الرياضي.

ورغم النتائج الجيدة التي يحققها نادي أولاد جلال الذي بات قاب قوسين او أدنى للصعود للقسم الثاني إلا أن القائمون على الفريق أكدوا أنه منذ انطلاق البطولة تلقت الادارة اعانة واحدة من ولاية بسكرة قدرت ب 300 مليون.

في الوقت الذي كان الدور للانصار و المحبين في جمع مبالغ اخرى ساهمت في مواصلة الفريق لمشواره المشرف ، غير ان الديون المتراكمة ، جعلت الفريق لا يتمكن حتى من التنقل و هو ما ستشهده الجولة القادمة ان لم يتم تدارك الوضع.

كما اشار بعض أنصار الفريق أن السلطات لا تعتمد مبدا المساواة في توزيع الاعانات على الفرق و حسب ادارة الشباب فإن ديون الفريق قاربت أربع ملايير ، يذكر أن الانصار قامو بحركة احتجاجية طالبوا خلالها بتدخل السلطات في أقرب وقت لتمكين الفريق تجاوز هذه العقبة و للوصول للصعود الذي بات حلم سكان أولاد جلال .