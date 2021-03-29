شباب بلوزداد.. الأنصار ثابتون على موقفهم والتغيير مطلبهم

عبّر أنصار شباب بلوزداد، عن استيائهم الشديد من الوضعية التي يعيشها النادي، بعد التعثر الجديد داخل الديار أمام وداد تلمسان.

ورفع مُحبو السياربي راية عملاقة، في مُحيط ملعب 20 أوت، مُطالبين فيها بالتغيير على وجه السرعة إداريا وفنيا.

وتُشير آخر المعلومات التي تحصلنا عليها، بأن أول الضحايا سيكون المُدرب فرانك دوما، الذي أصبح غير مرغوب فيه.

كما نلفت بأن أبناء لعقيبة، وإضافة للتقني الفرنسي، مُصرون على رحيل المدير الإداري شريف حشيشي.

ويُرتقب أن تشهد الساعات القادمة، تطورات جديدة داخل البيت البلوزدادي.