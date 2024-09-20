شباب بلوزداد / الجمارك البوركينابي.. أبناء العقيبة لحسم التأهل إلى دورالمجموعات

يواجه فريق شباب بلوزداد نظيره نادي الجمارك البوركينابي مساء اليوم الجمعة، بداية من الـ 18:00 سا بملعب ميلود هدفي بوهران.

وستجري المباراة ضمن إياب منافسة رابطة أبطال إفريقيا، على أمل الفوز بفارق كبيرو تجاوز خيبة مباراة الذهاب التي انهزم فيها رفقاء كداد هدف مقابل صفر في اخر لحظات المباراة التي جرت بمالي.

وشد أنصار “السياربي” الرحال من مختلف معاقلهم في الوطن،وبالخصوص من الجزار العاصمةصبيحة اليوم، في مهمة تقديم يد العون والدفع المعنوي لفريقهم، الذي يأملون منه الفوز بالنقاط الثلاث و حسم التأهل إلى دور المجموعات.

للإشارة، اختتم الفريق العاصمي التدريبات، مساء أمس، بملعب ملعب ميلود هدفي وسط معنويات مرتفعة، بحظور اللاعبين باستثناء متوسط الميدان حسين سالمي الذي تعرض لكسر على مستوى اليد.