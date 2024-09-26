شباب بلوزداد: النشيد الرسمي للفريق تحفة فنية بامتياز

كشفت إدارة نادي شباب بلوزداد، الستار عن النشيد الرسمي للفريق، الذي اعتبرته تحفة فنية بامتياز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي شباب بلوزداد، عبر منصة فيسبوك، فيديو للنشيد الرسمي للفريق. الذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء، خلال حفل بـ “حديقة التجارب” بالحامة. تحسبا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

كما تم، على هامش الحفل، تعيين الحارس السابق محمد عبروق رفقة اللاعب الحالي إسلام سليماني، سقيرين للنادي.

وتغنت إدارة الشباب بالنشيد الرسمي للفريق، و اعتبرته “تحفة فنية بامتياز من إبداع عائلة الشباب الكبير، ترمز لمدى عراقة الفريق ومكانته في الساحة الكروية و تاريخه المليء بالإنجازات والألقاب، بكل فخر و اعتزاز تم إطلاق النشيد الرسمي في حفل كبير ليلة أمس، جمع كافة الأطراف الفاعلة لترسيخ هوية النادي لدى الأجيال الصاعدة”.