شباب بلوزداد بطلاً لبطولة أقل من 21 سنة

قدّم نادي شباب بلوزداد مثالًا حيًا على نجاح سياسة التكوين والعمل القاعدي، بعد تتويجه رسميًا بلقب بطولة الرابطة الأولى لأقل من 21 سنة لموسم 2024-2025، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الفريق الذي يواصل تأكيد حضوره القوي على مختلف الأصعدة.

بعد الفوز المحقق أمام المنافس المباشر على اللقب في الجولة الأخيرة، وخارج الديار، نادي أولمبيك آقبو بهدفين مقابل هدف. رافعا رصيده للنقطة 65، و بفارق الأهداف عن المنافس الآخر عن اللقب، نادي مولودية الجزائر.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، محمد الأمين مسلوق، وأعضاء مكتبه التنفيذي، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لإدارة الفريق، طاقمه الفني والإداري، ولاعبيه الشباب الذين أبانوا عن روح قتالية عالية ومهارات فنية لافتة طوال الموسم.

وأكدت الرابطة في بيانها أن هذا التتويج جاء ثمرة العمل الجاد والانضباط الكبير والجهود المتواصلة من جميع مكونات الفريق، ما يعكس المستوى المتميز للتكوين داخل نادي شباب بلوزداد، ويعطي نموذجًا يُحتذى به لبقية الأندية في الجزائر.

ويُعد هذا الإنجاز مؤشرًا واعدًا لمستقبل الكرة الجزائرية، حيث برهن شبان “السياربي” على جاهزيتهم لحمل المشعل، وتقديم الإضافة في الفريق الأول مستقبلًا، خاصة في ظل سياسة النادي التي تراهن على منح الفرص للمواهب الشابة.