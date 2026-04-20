شباب بلوزداد.. ترقية علي موسى إلى الطاقم الفني للفريق الأول

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد عن ترقية المدرب إسحاق علي موسى، للانضمام إلى العارضة الفنية للفريق الأول. وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضحت إدارة النادي أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة تنظيم الطاقم الفني وتعزيز الاستقرار التقني داخل الفريق. بما يسمح برفع جاهزية التشكيلة تحسبًا للمباريات القادمة في مختلف المنافسات.

وعبّرت إدارة شباب بلوزداد عن تقديرها للمدرب علي موسى، الذي يحظى بثقة داخل بيت النادي. مؤكدة أن التدرج في المهام داخل الطاقم الفني يهدف إلى منحه خبرة أكبر تمهيدًا لأي مسؤوليات مستقبلية محتملة.

ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه الفريق إلى تجاوز آثار الإقصاء من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، واستعادة التوازن في مشواره خلال الموسم الجاري، من خلال دعم الطاقم الفني بعناصر قادرة على تقديم الإضافة.