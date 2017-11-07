شباب بلوزداد.. ثماني مباريات متتالية بدون فوز

دخل شباب بلوزداد إلى نفق مظلم، بسبب النتائج السلبية المحققة في الجولات الأخيرة، حيث فشل في تحقيق أي فوز منذ شهر تقريبا.

وسجل أبناء لعقيبة اليوم الثلاثاء، سابع مباراة على التوالي هذا الموسم دون تذوق طعم الفوز.

حيث تعادل البلوزداديون في خمس مباريات متتالية، قبل أن يتكبدوا هزيمة مذلة على يد إتحاد العاصمة برباعية نظيفة.

ليضاف تعادل اليوم امام مولودية وهران، في ملعب 20 أوت اليوم الثلاثاء إلى سلسلة النتائج السلبية.

دون نسيان خسارة نهائي كأس السوبر على يد وفاق سطيف في قسنطينة، وعودة أنصار لعقيبة خائبين من مدينة الجسور المعلقة.

ويعود آخر فوز حققه الشباب إلى 12 سبتمبر الماضي، عندما فاز في الداربي العاصمي على حساب مولودية الجزائر بهدفين دون رد، ما يعني أنه بدون فوز منذ شهرين تقريبا.

ليصوم بعدها الفريق عن الفوز، كما تعتبر الهزيمة أمام إتحاد العاصمة برباعية الوحيدة في سجل الشباب هذا الموسم.

ويبدو واضحا تأثير المشاكل التي يتخبط فيها اللاعبون مع الإدارة، على مردود الفريق بشكل عام.

ورغم فشل رفقاء الحارس صالحي، في تحقيق الفوز إلا أن شباب بلوزداد يتمركز في المراتب الأولى في الترتيب العام للرابطة المحترفة الأولى.

بإحتلاله المرتبة الخامسة في الترتيب العام، بعد مرور عشر جولات من الرابطة الأولى برصيد 15 نقطة ويتشارك مع مولودية الجزائر نفس المرتبة.