شباب بلوزداد / جوانينغ غالاسكي.. العقيبة أمام فرصة التأكيد إفريقيا

سيكون شباب بلوزداد على موعد مع تحدي خاص له في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية من دور المجموعات. عند مواجهة جوانينغ غالاسكي.

وستجرى المباراة اليوم بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الثامنة.

كما سيدير المباراة الحكم السوداني صبري محمد فضيل. ومحمد عبد الله ابراهيم مساعد اول. إلى جانب عمر حميد محمد مساعد ثاني.

كما يسعى زملاء المتألق مرزوقي الذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية. في ظل الفرصة المواتية للإنقضاض على الضيف الذي يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة. في حين “السياربي” يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

يذكر. ان الفريق العاصمي حقّق فوزا مهما في مباراة الذهاب بثنائية مرزوقي.

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