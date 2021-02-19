شباب بلوزداد صانداونز.. هذه هي آخر التطورات

لا تزال قضية مُباراة شباب بلوزداد وصانداونز الجنوب إفريقي، مُراوحة لمكانها إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وكشف الأمين العام للفاف، محمد ساعد، بأن هذه الأخيرة، تريد تمكين بطل الجزائر، من اللعب في أرض الوطن لا خارجه.

وقال :”نريد أن يلعب الشباب في الجزائر، ولكن إن إضطررنا للموافقة على نقل اللقاء لبلد اجنبي، فالله غالب”.

وأضاف :”نحن نمتلك الى غاية يوم غد السبت، منتصف الليل، قبل منح المُقترح الرسمي والنهائي من جانبنا”.

وواصل :”الجانب الصحي، من إختصاص اللجنة العلمية، والتي كانت جميع قراراتها في السابق صائبة”.

وختم :”لا يمكن التلاعب بصحة الجزائريين، من أجل كرة القدم”.