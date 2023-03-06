شباب بلوزداد ضمن المجموعة الرابعة لكأس الملك سلمان للأندية

تعرف فريق شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، على المجموعة التي سينافس ضمنها خلال مشاركته في الطبعة الجديدة من كأس الملك سلمان للأندية.

وأسفرت نتائج هذه القرعة، عن وضع فريق شباب بلوزداد، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب نادي الرجاء المغربي.

كما ستكتمل هذه المجموعة، بفريقين، ويتعلق الأمر بالمتأهل الأول من الدور الأول، بالإضافة للمتأهل السادس من ذات الدور.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، أعفي من خوض الدور التصفوي الأول من كأس الملك سلمان للأندية.