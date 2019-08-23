 شباب بلوزداد عازم على العودة بنتيجة إيجابية

صرح مدرب شباب بلوزداد عبد القادرعمراني أن اللعب ضد فريق القطن التشادي لن يكون سهلا بحكم أنكل الظروف في صالحه

وسيقوم الخصم باستغلال فرصة اللعب بملعبه و أمام جمهوره.

إلا أن فريقه عازم على الفوز والعودة بنتيجة ايجابية.

كما أكد لاعب شباب بلوزداد عادل جرار أن التحضيرات والتدريبات كانت جيدة .

ومعنويات الفريق مرتفعة بعد حصولهم على 4 نقاط من أصل 6 نقاط في البطولة.

مشيرا آن مباراة فريق التشادي لن تكون سهلة إلا أنهم سيعملون من أجل الفوز وتحقيق تأشيرة التأهل.

من جهته أكد المدير الرياضي لشباب بلوزداد سعيد عليق أنه من أجل تفادي توقف الرحلة ما بين المطارات والتأخر .

قاموا بتخصيص طائرة خاصة من أجل نقل اللاعبين.