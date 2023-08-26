شباب بلوزداد على موعد مع لقاءين وديين اليوم

ستكون تشكيلة شباب بلوزداد، اليوم السبت، على موعد مع لعب لقاءين وديين، في إطار تربص الفريق، المقام حاليا بمدينة “طبرقة” التونسية، استعدادا للموسم الجديد.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن رفقاء الوافد الجديد حسين بن عيادة، سيواجهون النجم الرياضي بالمتلوي التونسية بداية من الساعة 17:00، في أول محطة ودية لبطل الجزائر.

على أن يلعب الشباب مباراة ودية ثانية مساء بداية من الساعة الـ 20:00، أمام المستقبل الرياضي بالمرسى التونسي.