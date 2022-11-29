شباب بلوزداد في الصدارة و قمة المولودية وبارادو تنتهي بالتعادل

حقّق شباب بلوزداد فوزا مهما امام ضيفه شباب قسنطينة بثنائية محمد اسلام بكير مقابل هدف الذي امضاه عصاد في اللقاء الذي جرى بملعب 20 اوت.

كما فرض مولودية الجزائر التعادل امام نادي بارادو بتسجيل ثنائية لكلا الفريقان، في اللقاء الذي جرى بملعب بن رابح بالدار البيضاء.

كما قصف أمل الاربعاء ضيفه اتحاد خنشلة بخماسية كاملة مقابل واحد.

في حين تعادل كل من اتحاد بسكرة امام شبيبة القبائل و نجم مقرة امام ضيفه اتحاد العاصمة.

النتائج كالتالي:

ش بلوزداد 2- 1 شباب قسنطينة

ج الشلف 0 – 0 م البيض

م الجزائر 2- 2 ا بارادو

ا الاربعاء 5- 1 ا خنشلة

ا بسكرة 1- 1 ش القبائل

ن مقرة 1 – 1 ا مقرة

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