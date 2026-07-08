شباب بلوزداد في تلمسان تحضيرا للموسم الجديد

دخل نادي شباب بلوزداد مرحلة جديدة من التحضير للموسم الكروي 2026-2027، بعدما باشر تربصا مغلقا بمدينة تلمسان، بعد يومين فقط من انطلاق التحضيرات الصيفية.

وكشفت إدارة “السياربي” أن تشكيلة الفريق دخلت منذ يوم أمس الثلاثاء. في تربص تحضيري بالمركز التقني الجهوي بتلمسان، يستمر إلى غاية يوم الـ 14 جويلية الجاري.

ويخوض الشباب تحضيراته الصيفية، تحت قيادة المدرب الجديد نبيل معلول، في انتظار برمجة تربص آخر سيكون بنسبة كبيرة في تونس.

وأشارت إدارة شباب بلوزداد، إلى أن تربص تلمسان. سيخصص بالدرجة الأولى للتحضير البدني ووضع الأسس الأولى للبرنامج الإعدادي. إلى جانب الرفع من جاهزية اللاعبين استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

الشباب يبصم على ميركاتو قوي ويستهدف استعادة الألقاب

على صعيد آخر، عملت إدارة النادي البلوزدادي، بقيادة المدير الرياضي جابر نعمون، على تدعيم التعداد بصفقات نوعية، بهدف العودة إلى منصة التتويجات الموسم القادم.

حيث نجحت في التعاقد مع 7 لاعبين إلى حد الآن، يتقدمهم المهاجم يسري بوزوق. الذي وقع على عقد يمتد لـ 4 سنوات في صفقة انتقال حر، قادما من الرائد السعودي.

إلى جانب المدافعين سفيان بوشار العائد إلى الفريق بعد نهاية عقده مع القادسية الكويتي، وياسر شلفاوي من أولمبيك أقبو، وريان أقاسم من شبيبة الساورة وفؤاد كرميش من أتليتيك بارادو.

فضلا عن متوسط الميدان الكونغولي جوليو كريسدون نغاندزيامي بانديسي من مستقبل الرويسات، والتونسي حسام تقا، القادم من الترجي التونسي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور