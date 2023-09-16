شباب بلوزداد في طريقه إلى مدينة “بو” السيراليونية

شدّت تشكيلة شباب بلوزداد، صبيحة اليوم السبت، الرحال نحو مدينة “بو” السيراليونية قادمة من مدينة “فري تاون” تحسبا لمواجهة نادي بو رانجرز المحلي.

ويلتقي الشباب غدا الأحد، بممثل الكرة السيراليونية، بداية من الساعة 16:00، بتوقيت الجزائر، برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا، في أول مباراة لأبناء لعقيبة، ضمن الموسم الجديد.

للإشارة، فإن الشباب الذي سبق له إقصاء “بورانجرز” من الدور الأول من النسخة الفارطة لـ”الشامبينز ليغ”، كان قد حلّ الخميس الفارط، بمدينة “فري تاون” السيراليونية، وأجرى الفريق حصتين هناك قبل السفر اليوم إلى مدينة مباراة الغد.