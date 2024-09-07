شباب بلوزداد في مفاوضات متقدمة مع إسلام سليماني

جددت إدارة شباب بلوزداد مفاوضاتها مع الدولي الجزائري إسلام سليماني قصد انتدابه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

و كشف مصدر، لـ “النهار أون لاين”، اليوم السبت، أن رئيس الفريق مهدي رابحي تواصل مع إسلام سليماني. حيث جس نبضه مجدداً، حول إمكانية التحاقه بفريق القلب، مع إغراءه بعرض مالي. وهو العرض الذي قوبل برد إيجابي من قبل الهداف التاريخي لـ “الخضر”.

وقال المصدر ذاته إن الرئيس مهدي رابحي طلب من إسلام سليماني إحضار وثائقه إلى الفريق، بما أنه يوجد دون فريق حالياً، ما يجعل القرار الأخير بيده.

وأضاف المصدر أن سليماني قريب من ارتداء قميص الفريق البلوزدادي مجدداً، في حالة واحدة. وهي غياب عروض كبيرة من الفرق الأوروبية.

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