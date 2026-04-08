شباب بلوزداد .. كدادا يخضع لعملية جراحية ناجحة

خضع مدافع شباب بلوزداد، شعيب كداد، اليوم الأربعاء، لعملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة، عقب الإصابة التي تعرّض لها مؤخرًا.

وأكدت إدارة النادي، في بيان طبي رسمي، أن العملية سارت في ظروف جيدة. مشيرة إلى أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الطاقم الطبي. تمهيدًا لعودته التدريجية إلى أجواء المنافسة.

وبهذه المناسبة، عبّر لاعبو الفريق وأعضاء الطاقم الفني والطبي والإداري عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للاعب. والعودة سريعًا إلى الميادين.

ويعَدُّ كداد من الركائز الأساسية في تشكيلة شباب بلوزداد. ما يجعل غيابه مؤثرًا في مرحلة حاسمة من الموسم.