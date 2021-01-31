شباب بلوزداد لن يتحرك في الميركاتو الإستثنائي

كشف مدير القطب الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأن إدراته لن تتحرك خلال الميركاتو الإستثنائي، الذي سيُغلق اليوم الأحد.

وقال الرجل الأول في السياربي، بعد نهاية القمة أمام وفاق سطيف :”لن نقوم بأي صفقة خلال سوق التحويلات الجاري”.

ليُضيف :”لم يكن بمقدورنا ضم لاعبين أجنبين، لأننا إستهلكنا إجازتين، واللاعبون الجزائريون الذين نحتاجهم غير مُتوفرين”.

وكانت إدارة بطل الجزائر، مُهتمة بخدمات رأس الحربة، زكرياء نعيجي، ولكن حسم الأمور معه كان مُستحيلا من الناحية القانونية.

وسينتظر أبناء لعقيبة، الى غاية سوق التحويلات القادم، شهر مارس القادم، من أجل التحرك بحُرية أكبر محليا وقاريا.

ويتواجد الفريق الأحمر والأبيض، في فترة مُعقدة حاليا، نظرا لتراجع مُستوى التشكيلة، رغم محافظتها على سجلها خاليا من الهزائم.