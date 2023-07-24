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الرياضة

شباب بلوزداد مُعفى من الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال

بقلم فيصل زيان بوزيان
شباب بلوزداد مُعفى من الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال
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أعلن نادي شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، عن إعفائه من الدور التمهيدي الأول، لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا الموسم الجديد 2023.2024.

وحسب بيان إدارة السياربي، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فإن هذا القرار صدر من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يجدر الإشارة، سيتعرف فريق شباب بلوزداد منافسه في الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال، غدا الثلاثاء، بإجراء القرعة في مقر الكاف، بالعاصمة المصرية القاهرة.

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