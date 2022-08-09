شباب بلوزداد وشبيبة القبائل يتعرفان على منافسيهما في رابطة الأبطال

أسفرت قرعة الدور التمهيدي، لرابطة أبطال إفريقيا، عن وقوع بطل المحترف الأول شباب بلوزداد، في مواجهة فريق رانجرز السيراليوني.

فيما أوقعت القرعة، ممثل الجزائر الثاني، شبيبة القبائل، في مواجهة نادي كارا السنغالي.

وسيواجه فريق شباب بلوزداد منافسه رانجرز السيراليوني، بتاريخ 9 و 11 ذهابا بالسيراليون، بينما سيلعب لقاء العودة ما بين 16 و 18 سبتمبر بالجزائر.

وفي حال تأهل السياربي، للدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال، فسيواجه المتأهل من لقاء كلوب ديبورتيفو مونغومو الغيني، ضد دجوليبا المالي.

كما سيلعب لقاء الذهاب من الدور التمهيدي الثاني من المنافسة، في تاريخ مابين 7 و 9 أكتوبر خارج الديار في حين سيبرمج لقاء العودة بين 14 و 16 أكتوبر بالجزائر.

وسيواجه شبيبة القبائل، في حال تجاوزه منافسه كارا السنغالي، في الدور التمهيدي الثاني لتشمبينزليغ، الفائز من لقاء،نواذيبو الموريتاني ضد فريق أسكو داكار الطوغولي