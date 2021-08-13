شباب بلوزداد ووفاق سطيف يتعرفان على منافسيهما في رابطة الأبطال

أجريت اليوم الجمعة، قرعة الأدوار التمهيدية لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، والتي ستشارك فيها الجزائر ممثلة بكل من فريقي شباب بلوزداد ووفاق سطيف.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي للعبة، عبر حسابه الرسمي، عن منافسي الشباب، والوفاق، في الدور التمهيدي الأول.

وحسب ما اسفرت عنه هذه القرعة سيباشر فريق شباب بلوزداد مغامرته في هذه المنافسة، بالتنقل إلى نيجيريا لمواجهة فريق أكوا يونايتد.

أما الممثل الثاني للجزائر في هذه المنافسة، فريق وفاق سطيف، سيكون عل موعد مع سفرية تقوده إلى غامبيا، لمواجهة نادي فورتون.