شباب بلوزداد ووفاق سطيف يخطفان نقاط ثمينة من مستغانم وبن عكنون

عرفت الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة نتائج مثيرة، أبرزها فوز شباب بلوزداد على مضيفه ترجي مستغانم بهدفين دون مقابل. وانتصار وفاق سطيف خارج الديار أمام نجم بن عكنون بهدف قاتل في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

في مستغانم، فرض شباب بلوزداد سيطرته على مجريات اللقاء وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة والعشرين عن طريق يوسف لعوافي بعد هجمة منسقة. وتمكن عبد الرؤوف بن غيث من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثمانين، ليؤكد تفوق فريقه ويمنح البلوزداديين ثلاث نقاط ثمينة.

أما في العاصمة، عرف اللقاء بين نجم بن عكنون ووفاق سطيف تنافسا شديدا حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسم أكرم جحنيط النتيجة لصالح وفاق سطيف بهدف رائع في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع. ما فجّر فرحة هيستيرية على دكة بدلاء السطايفية والمدرب توفيق روابح الذي احتفل بحرارة بهذا الانتصار الصعب.

وبهذه النتائج، واصل كل من شباب بلوزداد ووفاق سطيف التقدم في جدول الترتيب، في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة التي تعد بمزيد من الإثارة في سباق المنافسة على المراتب الأولى.