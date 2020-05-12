شباب بلوزداد يؤكد جاهزيته في حال إستئناف المنافسة!

أكدت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها اليوم الثلاثاء على جاهزية الفريق في حال إستئناف المنافسة التي تم تعليقها منذ شهر مارس الماضي بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وقالت ادارة الشباب في بيان مقتضب على صفحتها في فايسبوك : “لفائدة من لم يستوعب موقفنا. تعلن ادارة الشباب الرياضي لبلوزداد انه في حال تقرر السلطات العليا للبلاد استئناف البطولة فنحن جاهزون لها”.

وكانت إدارة شباب بلوزداد قد أثارت جدا كبيرا يوم السبت الماضي، عندما أكدت على ضرورة توقيف البطولة حفاظا على سلامة اللاعبين، وهو ما يعني تتويجها باللقب لهذا الموسم.