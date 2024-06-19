شباب بلوزداد يباشر تحضيراته لنهائي الكأس

باشر تعداد فريق شباب بلوزداد، تحضيراته الجماعية، استعدادا لنهائي كأس الجمهورية، الذي سيجمعهم بفريق مولودية الجزائر.

وكشف الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، عن استئناف تعداد الفريق، أمس الثلاثاء، تدريباته الجماعية، بعد استفادتهم من عطلة عيد الأضحى.

ويسعى لاعبي النادي البلوزداد، لضمان جاهزيتهم التامة، على أمل فوزهم بالنهائي، لانهاء موسمهم بلقب على الأقل.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، أنهى مشواره ضمن البطولة المحترفة، في المركز الثاني، برصيد 53 نقطة.