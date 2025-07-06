شباب بلوزداد يبرمج تربصًا في تونس ويواجه الترجي التونسي وديًا

قررت إدارة شباب بلوزداد، بقيادة الرئيس مهدي رابحي، تنظيم تربص تحضيري في مدينة طبرقة التونسية، تحضيرًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وسيخوض شباب بلوزداد خلال هذا التربص مواجهة ودية واعدة وقوية، أمام الترجي الرياضي التونسي يوم 24 جويلية الجاري.

ومن المنتظر، أن ينطلق تربص أبناء العقيبة يوم 20 جويلية وسيتواصل حتى 27 من الشهر ذاته، ويهدف الطاقم الفني من خلاله إلى الوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إضافة إلى اختبار التوليفة المثلى قبل بداية المنافسات الرسمية.

وتأتي مواجهة الترجي في توقيت مهم بالنسبة للفريقين، باعتبارها فرصة للوقوف على مدى استعداد كل طرف، خاصة في ظل التحضيرات المكثفة للموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

كما شرعت إدارة الفريق البلوزدادي في وضع مخططاتها للسفرية المنتظرة، إلى تونس، ووضع قائمة اللاعبين المعنية بالتربص الصيفي.