شباب بلوزداد يبسط سيطرته على الكناري وسوسطارة تفوز أمام بسكرة

انتهى الكلاسيكو بين شبيبة القبائل والضيف شباب بلوزداد بفوز الفريق الضيف بهدف نظيف في اللقاء الذي جرى بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وعرفت المباراة التي جرت ضمن الجولة 21 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حضور جماهيري غفير من الجانبين خاصة من جانب أنصار الكناري.

كما انتهت المباراة المثيرة بين إتحاد الجزائر و الضيف إتحاد بسكرة بفوز الفريق المستضيف بهدف نظيف في المباراة التي جرت بملعب عمر حمادي ببولوغين.

إلى جانب ذك، انتهت المباراة بين المستضيف وفاق سطيف وضيفه جمعية الشلف، بالتعادل السلبي.

النتائج كالتالي:

إ الجزائر 1 – 0 إ بسكرة

ش القبائل 0 – 1 ش بلوزداد

و سطيف 0 – 0 ج الشلف