شباب بلوزداد يتجاوز السياسي ويضرب موعدا لإتحاد العاصمة في نهائي الكأس

حسم فريق شباب بلوزداد تأهله إلى نهائي كأس الجزائر ، بعد فوزه على النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة نصف النهائي التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وعرفت المواجهة سيطرة نسبية لأبناء العقيبة الذين افتتحوا باب التسجيل مبكراً عن طريق إيهاب بلحسيني في الدقيقة 18، قبل أن يضيف محمد بن حمودة الهدف الثاني في الدقيقة 60، ثم يعود ليوقّع على الهدف الثالث في الدقيقة 69، مؤكداً تفوق فريقه في اللقاء.

في المقابل، تمكن النادي الرياضي القسنطيني من تقليص الفارق في الدقيقة 55 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح براهيم ديب، قبل أن يعود المهاجم النيجيري توسين ويسجّل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة، دون أن يتمكن من العودة في النتيجة أمام صلابة دفاع شباب بلوزداد.

وبهذا الفوز، يضرب شباب بلوزداد موعداً في النهائي مع اتحاد العاصمة، في مواجهة مرتقبة بين الغريمين التقليديين، ينتظر أن تكون مثيرة وتستقطب اهتماماً جماهيرياً كبيراً.

وسيلتقي شباب بلوزداد مع إتحاد الجزائر في نهائي كأس الجزائر للمرة الثانية تواليا، والسابعة في تاريخ الكرة الجزائرية.

للإشارة، توج شباب بلوزداد بثلاث نهائيات أمام الإتحاد سنوات 1969، 1970، 1978، فيما توج أبناء البهجة بثلاث نهائيات أمام الشباب سنوات 1988، 2003، 2025.

و يعدّ النهائي المرتقب، بمثابة كسر حاجز النهائيات بين الغريمين و الانفراد، بأكثر ناد جزائري متوّج بالكأس بـ 10 ألقاب كاملة.