شباب بلوزداد يتجاوز نجم بن عكنون ويرتقي للمركز الثالث

تمكن نادي شباب بلوزداد، اليوم الأحد، من تحقيق فوز جديد في الرابطة المحترفة، وهذه المرة أمام ضيفه نجم بن عكنون، برسم تسوية رزنامة الجولة الـ27.

المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون مونديلا، شهدت تسجيل أربعة أهداف كاملة، إذ بادر الزوار لافتتاح باب التسجيل عن طريق المهاجم، سعد، في الدقيقة الـ12.

بعدها تألق مدافع الشباب، لعوافي، بتسجيله ثلاثية كاملة في الشوط الأول من المباراة، إذ عادل النتيجة في الدقيقة 26، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 35 وعزز تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة الـ41.

وبهذا الفوز، رفع شباب بلوزداد رصيده للنقطة الـ51 في المركز الثالث في الترتيب العام، مع تبقي في رصيده مواجهة مؤجلة أمام اتحاد العاصمة عن الجولة الـ26، ستلعب بتاريخ 2 جوان.

وسيخوض الشباب الجولة الأخيرة من الموسم، هذا الجمعة، بمواجهة شبيبة القبائل بملعب حسين آيت أحمد.

أما بخصوص نجم بن عكنون، فقد تجمد رصيده عند النقطة 41 في المركز الثامن، وتتبقى له مواجهتان لختم الموسم، أمام اتحاد العاصمة هذا الخميس، عن الجولة 28، ومواجهة الجولة الـ30 أمام أولمبيك آقبو يوم السبت المقبل.