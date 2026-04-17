شباب بلوزداد يتحدى الزمالك على تأشيرة نهائي كأس الكونفيدرالية

يخوض فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الجمعة، مباراة مهمة، وحاسمة في مشوار الموسم الجاري، بمواجة مضيفه الزمالك المصري، ضمن اياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

وسيكون فريق شباب بلوزداد، مجبرا في مباراة اليوم ضد نادي الزمالك، على تحقيق الفوز، من أجل تحقيق هدفه في بلوغ نهائي كأس الكونفيدرالية.

ويعول المدرب سليم سبع، على العزيمة الكبيرة التي تحذوا لاعبيه، من أجل تجاوز عقبة الزمالك، وخطف تأشيرة التأهل.

يذكر أن مباراة الذهاب من هذا الدور، والتي جرت بالجزائر، انتهت بنتيجة هدف دون رد، لصالح الزمالك، على حساب شباب بلوزداد.