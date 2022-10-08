شباب بلوزداد يتحدى جوليبا المالي في رابطة الأبطال

يواجه فريق شباب بلوزداد، غدا الأحد، مضيفه نادي جوليبا المالي، ضمن الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى لاعبو شباب بلوزداد، لوضع قدمهم الأولى في دور المجموعات، من خلال العودة بنتيجة ايجابية من مالي.

كما يعول المدرب نيبل الكوكي، على المعنويات العالية التي يتواجد فيها لاعبوه، ورغبتهم في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة.

يذكر ان مباراة شباب بلوزداد، ومضيفه جوليبا المالي، مقررة غدا الأحد، بملعب (26 مارس بباماكو)، انطلاقا من الساعة الـ(17:00) بتوقيت الجزائر.