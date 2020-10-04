شباب بلوزداد يتخلص من خيري في إنتظار قاسمي وزرارة

تخلص نادي شباب بلوزداد، من حارسه باركي خيري بصفة رسمية، بعدما توصلت الإدارة لإتفاق معه يقضي بفسخ عقده نهائيا.

وكانت المُفاوضات مع الحارس مُعقدة في الأيام الماضية، بإعتباره كان يُصر على نيل مُستحقاته المالية كاملة قبل رحيله.

لتتحرك الأمور على نحو إيجابي في الساعات الماضية، بعد تلقي خيري لإتصال من وفاق سطيف، مما جعله يقلص من مطالبه.

يُشار بأن رحيل باركي، كان لا حدث داخل السياربي، التي ضمت كل من توفيق موساوي وأحمد عبد القادر خلال هذا الميركاتو.

وفي سياق مُتصل، يواصل بطل الجزائر مساعيه لإنهاء علاقته مع لاعبين آخرين وهما كل من أحمد قاسمي وتوفيق زرارة.