شباب بلوزداد يتراجع عن إقالة حنيشاد

واصلت إدارة شباب بلوزداد، لخرجاتها الغريبة، وذلك بعد إعلانها إستمرار محمد حنيشاد كمدرب للحراس، بعدما أقيل من منصبه منذ أيام.

وقامت إدارة شباب بلوزداد، بالتبرير لقرارها بما وصفته بـ”سوء تفاهم لغوي”، مع المُدرب ماركوس باكيتا، بخصوص تقرير مصير مدرب الحراس.

ويظهر تبرير شباب بلوزداد، غير منطقي، لأن باكيتا يتحدث الإنجليزية، ومن المُستحيل ألا يستطيع تركيب جملة :”سأتخلى عن فلان”.

وتؤكد العديد من المصادر من داخل بيت بطل الجزائر لمرتين متتاليتين، بأن إقالة حنشياد والتراجع عنها، لم يكن مصدره المدرب البرازيلي.

وتزامن ما حدث، مع سعي بعض الأطراف “المغضوب عليها” العودة للفريق بشتى الطرق، ولو خفية وهو ما يرفضه الأنصار قطعيا.