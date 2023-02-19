شباب بلوزداد يترحّم على محمد لفقير في الذكرى التاسعة لوفاته

استذكرت إدارة شباب بلوزداد المرحوم والرئيس الأسبق للفريق محمد لفقير في الذكرى التاسعة لوفاته.

كما ترحمّت إدارة الفريق البلوزدادي عبر بيان لها، عبر الصفحة الرسمية للفريق اليوم الأحد على الفايسبوك، بإسم الرئيس مهدي رابحي و باسم العائلة البلوزدادية على روحه الطاهرة.

ويعتبر المرحوم محمد لفقير من أنجح الرؤساء الذي مروا على الفريق البلوزدادي بحكم أن فترته كانت الأكثر انجازا من حيث حصد الألقاب.

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