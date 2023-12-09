شباب بلوزداد يتسبب في معاقبة لاعبي الأهلي من طرف إدارة الفريق

قررت إدارة نادي الأهلي المصري، معاقبة لاعبي الفريق، بعد تعثرهم الأخير في رابطة أبطال إفريقيا، أمام شباب بلوزداد.

وحسب موقع “winwin”، قرر مدير الكرة في النادي الأهلي، خالد بيبو، فرض عقوبات على لاعبي الفريق، وفق القانون الداخلي.

وياتي هذا القرار مكن مسؤولي النادي النصري، بعد تضييع الفريق أربعة نقاط في مبارتين من المنافسة الإفريقية، آخرها تعادلهم أمام شباب بلوزداد، سلبا، بملعبهم.

يذكلا أن الأهلي المصري يتصدر مجموعته الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بـ5 نقاط، فيما يتقاشم شباب بلوزداد مركز الوصافة مع فريق ميدياما بأربع نقاط لكل منهما.