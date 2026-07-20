شباب بلوزداد يتعادل أمام الحزم السعودي في مباراة ودية بتونس

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) المباراة الودية التي جمعت شباب بلوزداد بنادي الحزم السعودي، اليوم، بمدينة طبرقة التونسية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وتعادل شباب بلوزداد مع نادي الحزم السعودي بنتيجة هدف لمثله، في مواجهة ودية احتضنتها مدينة طبرقة التونسية، حيث يواصل أبناء “لعقيبة” تربصه التحضيري استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وافتتح شباب بلوزداد باب التسجيل عن طريق المهاجم عبد العزيز كاهية، قبل أن يتمكن الفريق السعودي من تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتندرج هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم الفني لشباب بلوزداد، بهدف رفع جاهزية اللاعبين والوقوف على مدى انسجام التشكيلة قبل انطلاق الموسم الجديد، في انتظار خوض مباريات ودية أخرى خلال التربص الجاري في تونس.