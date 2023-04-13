شباب بلوزداد يتعادل أمام بارادو ويواصل انفراده بالصدارة

انتهت المباراة التي جمعت بين شباب بلوزداد و نادي بارادو بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف التي جرت بملعب 5 جويلية الاولمبي.

وسجّل هدف نادي بارادو شعيب كداد في مرمى فريقه في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعدّل السياربي في الدقيقة 13 عن طريق المهاجم وامبا.

وعزّز شباب بلوزداد رصيده التهديفي و تعزيزه صدارته في البطولة، في حين استعاد “الباك” نقطة ثمينة لنفسه أمام منافس من العيار الثقيل.

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