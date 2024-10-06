شباب بلوزداد يتعادل للمرة الثالثة تواليا وسليماني يضيع ضربة جزاء

تعادل فريق إتحاد بسكرة أمام مستضيفه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجرت المباراة بأرضية ميدان سيئة جدا ومليئة بالمطبات، وسط تعثر عدد من اللاعبين وإصابة البعض منهم بملعب “العالية”.

كما عرفت المواجهة تضييع المهاجم إسلام سليماني ضربة جزاء التي منحها الحكم غربال للمهاجم مايو الذي تعرض للتضييق في منطقة العمليات.

وحقق “السياربي” ثالث تعادل له في الموسم ما سيفتح النار على المدرب مارتينز، الذي قد يلعب أخر أوراقه مع الفريق العاصمي.

وحصد أبناء “الزيبان” نقطة ثمينة، أمام المستضيف الذي يملك أفضل اللاعبين في البطولة.

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