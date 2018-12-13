شباب بلوزداد يتعادل وديا أمام رائد القبة

إفترق فريقي شباب بلوزداد ورائد القبة، على نتيجة التعادل الإيجابي 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما، تحضيرا لمرحلة العودة من البطولة الوطنية.

وصرح مدرب رائد القبة، منير زغدود، عقب هذه المواجهة، لتلفزيون “النهار”: “هذه المباراة كانت جيدة من ناحية النتيجة، لكن الأداء لم يكن في المستوى”.

ومن جانب شباب بلوزداد، أكد اللعبان، بشو، وسالمي، أن المباراة كانت مفيدة، رغم أنهم شعروا بالتعب، بالنظر للعمل المكثف الذي قامو به في التحضيرات الماضية.

واستغل الطاقم الفني للفريقين، هذه المباراة لتقييم العمل المنجز خلال فترة التحضيرات الماضية، والوقوف على جاهزية لاعبيهم، قبل انطلاق مرحلة العودة.