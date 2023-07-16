شباب بلوزداد يتعاقد مع أسامة درفلو

كشفت ادارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الأحد، عن ضمها خدمات المهاجم الدولي الجزائري أسامة درفلو ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

بعد دقائق معدودة من كشف إدارة النادي البلوزدادي عن تعاقدها مع عبد الرؤوف بن غيث، كشف مسؤولي الشباب عن ثاني صفقة لهم هذا الصيف.

ونشر الموقع الرسمي لشباب بلوزاد، خبر ضمان إدارة الفريق خدمات المهاجم أسامة درفلو، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2025.

يذكر أن أسامة درفلو (29 عاما)، خاض تجربة احترافية في نادي فيتيس أرنهيم الهولندي، قبل أن يقرر العودة إلى البطولة الوطنية هذا الصيف من بوابة فريق شباب بلوزداد.