شباب بلوزداد يتعاقد مع العلامة الرياضية puma

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع العلامة التجارية بوما للألبسة و العتاد الرياضي.

و تعاقد النادي البلوزدادي مع احد اكبر العلامات الرياضية المعروفة بتمويلها لعدد من الأندية والمنتخبات العالمية.

كما قامت إدارة “السياربي” بذات الخطوة تحسبا للموسم الكروي الجديد، شأنها شان مولودية الجزائر التي تعاقدت هي الأخرى مع نفس العلامة التجارية.

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