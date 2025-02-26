شباب بلوزداد يتعاقد مع المحضّر البدني السابق لمنتخب تونس

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، تدعيم الطاقم الفني للفريق الذي يقوده الألماني، سيد راموفيتش، بمحضّر بدني تونسي، ويتعلق الأمر بـ هشام غوزية.

وأفادت إدارة “السياربي” بأن التونسي، غوزية، باشر مهامه مع الفريق مطلع الأسبوع الجاري. وسيكون حاضراً ضمن الطاقم الفني خلال لقاء اليوم أمام الضيف اتحاد بسكرة بملعب نيلسون مانديلا. ضمن الجولة الـ18 من البطولة.

وأشارت، في الأخير، إلى أن المحضر البدني الجديد، هشام غوزية، متحصل على شهادات عدة في الاختصاص. بالإضافة إلى خبرته في المجال، بعمله مع المنتخبين التونسي والليبي.