شباب بلوزداد يتعاقد مع بوقرة لـ 3 مواسم

تعاقد فريق شباب بلوزداد مع خريج إكاديمية بارادو أيمن بوقرة لثلاث مواسم في الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقامت الإدارة بالتعاقد مع بوقرة بعد رسّمت التحاق عدد من اللاعبين أبرزهم الحارس قندوز والمهاجم ادريس سعدي.

كما رحّبت إدارة حامل لقب البطولة باللاعب الشاب بطريقتها الخاصة. حينما نشرت صورته رفقة رئيس الفريق بن الحاج عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]