شباب بلوزداد يتعاقد مع لاعب دولي مالي

تعاقد نادي شباب بلوزداد، مع اللاعب الدولي المالي ومتوسط ميدان نادي البنزرتي التونسي مامادو ساماكي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلنت إدارة النادي البنزرتي، أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية الفايسبوك، عن الصفقة ببيان رسمي، والذي جاء على النحو التالي:”بعد الاتفاق الحاصل بين هيئة النادي الرياضي البنزرتي و هيئة شباب بلوزداد الجزائري”.

وأضافت إدارة النادي التونسي في بيانها، أن مدة عقد اللاعب المالي مامادو ساماكي إلى نادي شباب بلوزداد ستدوم لـ3 سنوات.

وختمت إدارة النادي البنزرتي بيانها، بالشكر للاعب المالي على كل ماقدمه للنادي البنزرتي.

وحسب ماورد في وسائل الإعلام التونسية، فإن صفقة متوسط الميدان ساماكي من بنزرت للسياربي، قدرت بحوالي 500 ألف أورو.

يجدر الإشارة، يبلغ اللاعب الجديد بصفوف الشباب ساماكي 23 سنة، وتكون في صفوف ستاندار دولياج البلجيكي، وسبق له خوض تجربة في النمسا في نادي سانت بولتن جونيورز.